Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall an Kreisverkehr

Saalfeld (ots)

Am Montagmittag wurde eine Fußgängerin beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs am Kreiverkehr in Saalfeld von einem PKW erfasst und dadurch verletzt. Eine 77-jährige Fahrzeugführerin befuhr den Kreisverkehr am Klubhaus in Saalfeld und bog in Richtung Breitscheidstraße ab. Hierbei übersah sie eine auf dem Fußgängerüberweg befindliche Frau und kollidierte mit dieser. Die 77-Jährige wurde durch den Sturz verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem unfallverursachenden PKW entstand kein Sachschaden. Die Fahrerin muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell