Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Pkw-Aufbrüche geklärt - Täter gefasst

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 20.01.2022 auf Freitag, den 21.01.2022 wurde ein Pkw Daimler Benz in der Coburger Straße durch einen zunächst unbekannten Täter aufgebrochen und daraus mehrere persönliche Gegenstände entwendet. Bereits seit mehreren Monaten kam es im Stadtgebiet vermehrt zu gleich gelagerten Pkw-Aufbrüchen. In diesem Zusammenhang hatte die Polizei bereits einen 38-jährigen Sonneberger im Visier und fand schließlich bei der Durchsuchung dessen Wohnung Beweismittel sowie das Diebesgut aus dem angegriffen Daimler Benz. Daraufhin erfolgte die Festnahme des Mannes, der in seiner Vernehmung zahlreiche Pkw-Aufbrüche, u. a. in Sonneberg und Effelder gestand. Die durch die Staatsanwaltschaft Meiningen beantragte Untersuchungshaft wurde durch die zuständige Justiz nicht bestätigt. In Folge dessen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

