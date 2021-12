PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher kommen durch Wintergarten +++ Einbruchsversuch an Kindergarten +++ Fußgängerin von Bus erfasst +++ Autofahrer verursacht hohen Sachschaden +++ Versammlungen von Coronaregel-Kritikern

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher kommen durch Wintergarten, Wehrheim, Obernhainer Weg, 16.12.2021, 19.00 Uhr bis 20.12.2021, 11.45 Uhr (pa)Im Verlauf der letzten Tage kam es in Wehrheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenem Donnerstagabend und Montagmittag im Obernhainer Weg. Um sich Zugang in das Wohnhaus zu verschaffen, hebelten die Täter die Tür des Wintergartens auf. Die Unbekannten durchwühlten das Haus nach Wertsachen. Bislang ist zum möglichen Diebesgut nichts bekannt. Der am Wintergarten verursachte Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbruchsversuch an Kindergarten,

Königstein im Taunus, Georg-Pingler-Straße, 17.12.2021. 15.00 Uhr bis 20.12.2021, 14.00 Uhr (pa)In Königstein kam es über das Wochenende zu einem versuchten Einbruch in das Gebäude eines Kindergartens. Wie am Montagnachmittag festgestellt wurde, hatte in der Zeit seit Freitagnachmittag jemand versucht, eine Zugangstür der in der Georg-Pingler-Straße gelegenen Kita gewaltsam zu öffnen. Die Tür hatte standgehalten, sodass nichts entwendet wurde. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Fußgängerin von Bus erfasst,

Königstein im Taunus, Klosterstraße 20.12.2021, gg. 13.20 Uhr (pa)Am Montagmittag wurde in Königstein eine Fußgängerin bei einem Zusammenstoß mit einem Bus verletzt. Gegen 13.20 Uhr bog ein Linienbus von der Adelheidstraße nach links in die Klosterstraße ab, als zeitgleich eine 62-Jährige die Klosterstraße zu Fuß überquerte. Der 63-jährige Mann am Steuer des Busses übersah die kreuzende Fußgängerin beim Abbiegen, sodass das Fahrzeug die Frau erfasste. Die 62-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik.

4. Autofahrer verursacht hohen Schaden uns muss zur Blutprobe, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße / Ferdinandstraße, 20.12.2021, gg. 23.20 Uhr (pa)Am späten Montagabend verursachte ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer in Bad Homburg einen Sachschaden von rund 25.000 Euro. Gegen 23.20 Uhr befuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer die Louisenstraße aus Richtung Europakreisel kommend. Als der Mann nach links in die Ferdinandstraße abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über den Volkswagen. Der Tiguan kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit am Straßenrand befindlichen Pollern. Als der Autofahrer seinen Wagen daraufhin rangierte, stieß er gegen eine Ampel, wobei ebenfalls Schaden entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch kurz darauf durch die von Zeugen verständigte Polizei angehalten und kontrolliert werden. Dabei zeigte der 34-Jährige deutliche Zeichen eines vorausgegangenen Alkoholkonsums, weshalb er für eine Blutentnahme zur Polizeidienststelle gebracht wurde. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Versammlungen von Coronaregel-Kritikern, Bad Homburg / Usingen / Glashütten, 20.12.2021, (pa)Am Montagabend kam es im Hochtaunuskreis zu mehreren Versammlungen von Coronaregel- bzw. Impfkritikern. In Bad Homburg fand ab 18.30 Uhr eine angemeldete Versammlung im Innenstadtbereich statt, an der in der Spitze etwa 150 Personen teilnahmen. Sie verlief störungsfrei und endete gegen 20.45 Uhr. In der Usinger Innenstadt fanden sich ab circa 17.30 Uhr etwa 70 Personen zusammen, um in Gruppen durch die Stadt zu laufen. Die nicht angemeldete Versammlung wurde schließlich aufgelöst. Die Polizei nahm daraufhin bei mehreren Personen Identitätsfeststellungen vor und erteilte Platzverweise. Zu einer weiteren Versammlung kam es in Glashütten. Hier demonstrierten zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr 15 Personen vor dem Rathaus, wobei keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen waren.

