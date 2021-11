Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Vorfahrt missachtet

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT: Neustadt]

Am 11.11.2021, gegen 14:20 Uhr, wollte ein 59-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Adolph-Kolping-Straße kommend nach links in die Pfauenstraße einbiegen. Hierbei übersah er den bevorrechtigten, von links kommenden Autofahrer, sodass es zum Unfall kam. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell