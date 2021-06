Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Katalysator geklaut

Diebe in der Läger

Iserlohn (ots)

An einem am Wolfskoben abgeparkten Audi A3 klauten unbekannte Diebe den Katalysator. Der 37-jährige Geschädigte bemerkte den Diebstahl auf Fronleichnam gegen 10 Uhr.

Am Ulmenweg zerkratzten Unbekannte die komplette rechte Fahrzeugseite eines geparkten Opel Crossland. Der 72-jährige Geschädigte stellte den Schaden am Morgen des 02.06.2021 fest.

An der Lägerbachstraße klauten Diebe einen Gasgrill mit dazugehöriger Gasflasche aus dem Garten einer 35-jährigen Frau. Ebenfalls an der Lägerbachstraße nahmen unbekannte Diebe einen hochwertigen metallenen Briefkasten mit. Den dreistesten Diebstahl legten die Täter an einem weiteren Haus in der gleichen Straße hin. Hier entwendeten die Diebe einen Grill sowie eine Kühltruhe samt Inhalt aus einem Garten. Beim Abtransport der Beute musste noch ein ca. 1 m hoher Maschendrahtzaun/Jägerzaun überwunden werden. Als Tatzeitraum kommt die Zeit von Dienstag bis Mittwoch in Betracht.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. (boro)

