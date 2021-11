Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Brandalarm ohne ersichtlichen Grund

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee]

Am 11.11.2021, um 12:51 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brandmeldealarm in einem Hotel in Schluchsee gerufen. Bei der Überprüfung des Objekts durch die Feuerwehr wurde der Brandmelder in einer angrenzenden Tennishalle als Auslöser identifiziert. Die Auslösung erfolgte ohne ersichtlichen Grund. Ein Sachschaden entstand nicht. Sämtliche Rettungskräfte konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken.

