Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Starke Rauchentwicklung durch angebranntes Essen (05.03.2022)

Konstanz (ots)

Angebranntes Essen hat am Samstagabend, gegen 19 Uhr, zu einem Einsatz der Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße geführt. Nachdem es aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses zu starker Rauchentwicklung kam, konnte die Feuerwehr auf einem Herd angebranntes Essen feststellen und schnell löschen. Aufgrund des Rauches musste das Gebäude trotzdem kurzzeitig evakuiert werden. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand. Alle Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr Konstanz war mit 20 Mann im Einsatz.

