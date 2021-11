Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Landau (ots)

Am Freitag, den 19.11.2021, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Landau, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr, mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. So mussten bei den betriebenen Kontrollstellen in Landau und in Offenbach an der Queich insgesamt acht Fahrzeugführer verwarnt werden, welche während der Fahrt den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Eine weitere Verkehrsteilnehmerin wurde beanstandet, da diese während der Fahrt ihr Mobiltelefon verbotswidrig nutzte. Zudem konnten bei fünf Fahrzeugen unter anderem Beleuchtungsmängel, sowie weitere andere Mängel, festgestellt werden.

