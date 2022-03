Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim a.D./ Lkr. TUT) - 40-jähriger vermisster Mann meldet sich bei Familie

Mühlheim a.D./ Lkr. TUT (ots)

Markus W., der Anfang Februar als vermisst gemeldet wurde, hat sich bei seiner Familie gemeldet und mitgeteilt, dass es ihm gut gehe und er sich auf einer längeren Reise befinde.

Die Fahndung wurde aus diesem Grund gelöscht.

Pressemitteilung vom 15.02.2022:

Die Polizei Tuttlingen sucht den 40-jährigen Markus W. aus Mühlheim an der Donau. Dieser wurde zuletzt in den Abendstunden am 7.2.2022 in Mühlheim gesehen. Der Mann wurde von der Familie als vermisst gemeldet, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass ihm etwas zugestoßen ist.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen blieben erfolglos.

Personenbeschreibung:

Männlich, 40 Jahre, 1,75 m groß, normale Statur, dunkelblonde Haare.

Die Vermisstenfahndung inklusive Bilder wurden zentral unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/muehlheim-an-der-donau-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter 07461 941 0 entgegen.

