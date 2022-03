Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Glasscheiben an der Bushaltestelle "Hölderstöckle" absichtlich beschädigt (06.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Am vergangenen Wochenende, vermutlich in der Zeit von Samstagmorgen bis Sonntagmittag, hat ein unbekannter Täter zwei Glasscheibe an der Bushaltestelle "Hölderstöckle" im Lohmehlenring mutwillig beschädigt. Beide Scheiben gingen dabei vollständig zu Bruch. Sachdienliche Hinweise zum Täter dieser Sachbeschädigung nimmt die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) entgegen.

