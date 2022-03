POL-KN: (VS-Schwenningen) Lastwagenfahrer übersieht Motorradfahrer (07.03.2022)

Wellendingen-Wilflingen (ots) - Zwei Autos sind am Wochenende von einem Unbekannten in der Talstraße beschädigt worden. Mit einem Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand stach der Täter in insgesamt vier Reifen, so dass die Luft entwich und an dem 3er BMW und einem AMG-C43-Mercedes ein Gesamtschaden von 1000 Euro entstand. Wann genau die Tat stattfand, ist noch nicht bekannt. Ermittlungen der Polizei zufolge, ...

mehr