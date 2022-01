Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Unfälle auf der B 321

Crivitz (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen auf der B 321 zwischen Crivitz und Schwerin ist am Dienstagvormittag ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro entstanden. Gegen 10:30 Uhr kollidierten in Höhe "Waldschlösschen" aus noch ungeklärter Ursache zwei PKW, die beide zu diesem Zeitpunkt einen vorausfahrenden LKW überholen wollten. Eines der beiden Autos kam anschließend von der Fahrbahn ab und prallte leicht gegen eine Schutzplanke. Verletzt wurde dabei niemand. Etwa einen Kilometer von der Unglücksstelle entfernt kam es eineinhalb Stunden zuvor zu einem Auffahrunfall, an dem zwei Kleintransporter und ein PKW beteiligt waren. Eines der Fahrzeuge hatte zunächst verkehrsbedingt angehalten. Der Fahrer des dritten Fahrzeuges hatte das offenbar zu spät bemerkt und war aufgefahren. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu zeitweiligen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell