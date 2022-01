Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrer nach Auffahrunfall auf der A 24 leichtverletzt

Wöbbelin / Stolpe (ots)

Auf der A24 bei Wöbbelin kam es am Dienstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Kleintransporter mit einem vorausfahrenden LKW zusammengeprallt. Dabei erlitt der 42-jährige deutsche Fahrer des Kleintransporters leichte Kopfverletzungen und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Kleintransporter entstand Totalschaden. Die gesamte Schadenshöhe beträgt ca. 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Für die Dauer der Bergung musste die Richtungsfahrbahn Berlin für ca. 2,5 Stunden halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell