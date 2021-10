Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: 31-jähriger Mann von Personengruppe angegangen und verletzt - Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kurz vor 4 Uhr ging eine bisher unbekannte Personengruppe in einem Lokal im Kurpfalz-Centrum auf einen 31-jährigen Mann los und schlug ihm mit einem Glas gegen den Kopf. Durch den Schlag erlitt der Mann eine stark blutende Wunde und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Ursprung des Streits ist bisher unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Da während der Schlägerei außerdem auch das Handy des 31-jährigen zu Boden gefallen und von einem Täter entwendet worden sein soll, erstrecken sich die Ermittlungen auch hierauf. Zeugen, welche Hinweise zu den Hintergründen der Auseinandersetzung oder der Tätergruppierung geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell