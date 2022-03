Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnmobil abgedrängt - Polizei sucht Zeugen (23.03.2022)

Vöhrenbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall der sich am Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 zwischen Vöhrenbach und Pfaffenweiler ereignet hat. Eine 74-jährige Frau fuhr mit einem Fiat Wohnmobil auf der K5734 von Vöhrenbach in Richtung Pfaffenweiler. Auf der Strecke überholte ein weißer Kleinwagen und drängte das Wohnmobil dabei nach rechts von der Fahrbahn, so dass es über einen Leitpfosten fuhr, mit einem Felsen kollidierte und anschließend in einem Graben zum Stehen kam. Der weiße Kleinwagen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verunfallte Wohnmobil der älteren Frau zu kümmern. Die 74-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte die Frau in eine Klinik. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Wohnmobil, an dem Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-0, in Verbindung zu setzen.

