Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkene Autofahrerin flüchtet von der Unfallstelle (23.03.2022)

Vöhrenbach (ots)

Erst ein geparktes Auto gestreift und danach von der Unfallstelle geflüchtet, ist eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Einmündung der Schleifestraße auf die Herzogenweilerstraße. Die 55-Jährige am Steuer eines Ford fuhr auf der Schleifestraße und bog an der Einmündung zur Herzogenstraße scharf rechts ab. Dabei kollidierte sie mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Van. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte die Frau ihre Fahrt auf der Herzogenweilerstraße, bis zum Anwesen einer 60-jährigen Bekannten, fort. Diese parkte das unfallbeschädigte Auto umgehend in ihre Garage. Gegenüber der Polizei gab die Bekannte zunächst an, selbst gefahren zu sein. Ein Alkoholtest bei ihrer 55-jährigen Freundin, die tatsächlich aber gefahren war, ergab einen Wert von 1,8 Promille und lieferte die Erklärung für die "Notlüge". Wegen dieser muss sie sich nun in einem Strafverfahren wegen Strafvereitelung verantworten. Der Unfallverursacherin wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Sie erwartet eine Anzeige wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss und Unfallflucht. Ihren Führerschein musste sie abgeben. Die Höhe des am Mercedes Vito entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell