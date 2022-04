Polizei Homberg

POL-HR: Baum stürzt auf Wohnhaus - kein Personenschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 08.04.2022:

Melsungen - Schwalm-Eder-Kreis

Sturmschaden - Baum stürzt auf Wohnhaus

Zeit: Donnerstag, 07.04.2022, 22:13 Uhr

Am Donnerstagabend stürzte ein großer Baum aufgrund des starkes Sturmes auf ein Wohnhaus in der Straße Sonnenhang in Melsungen. Hierbei schlug die Krone des Baumes direkt auf das Dach des Einfamilienhauses, wobei Äste, die Dachziegeln durchschlugen und Fenster beschädigten. Die Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalles im Haus befanden, wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit nicht fest.

Insgesamt kann für den Schwalm-Eder-Kreis festgestellt werden, dass es aufgrund des Sturmes lediglich zu vereinzelten Störungen im Straßenverkehr und zu weiteren lediglich geringeren Sachschäden kam.

