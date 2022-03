POL-MA: Weinheim-Rippenweier/Rhein-Neckar-Kreis: Originalverpackte Druckerpatronen aufgefunden - Geschädigte und Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt wurde eine 21-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Ein 44-jähriger Mann befuhr kurz nach 9 Uhr mit einem Peugeot-Transporter den Fußgängerbereich am Willy-Brandt-Platz vor dem Mannheimer Hauptbahnhof. Dabei fuhr er zu dicht an der 21-Jährigen vorbei und touchierte ...

