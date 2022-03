Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Mannheim-Rheinau (ots)

Rund 11.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Stadtteil Rheinau. Eine 40-jährige VW-Fahrerin missachtete kurz nach acht Uhr an der Einmündung Mallaustraße/Sporwörthstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 56-jährigen Opel-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich lösten am Opel die Airbags aus. Zudem war der Opel nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden beteiligten Fahrerinnen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

