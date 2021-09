Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Von Unbekanntem getreten - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am 04.09.2021, gegen 09:30 Uhr, wurde auf einem Supermarktparkplatz in der Oppauer Straße ein 86-Jähriger durch einen Unbekannten verletzt. Das meldete der Senior am 05.09.2021 der Polizei. Er habe ausparken wollen, hätte jedoch verkehrsbedingt noch einmal anhalten müssen, In diesem Moment habe der Unbekannte plötzlich an sein Fenster geklopft, seine Tür aufgerissen und ihn getreten. Der 86-Jährige erlitt hierdurch eine Verletzung am Oberschenkel.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell