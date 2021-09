Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Auto

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 04.09.2021, 11 Uhr, und dem 05.09.2021, 07:15 Uhr, wurde eine Scheibe eines Opels durch eine bislang unbekannte Person eingeschlagen. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt in der Friedrichstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Gestohlen wurde nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

