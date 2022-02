Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Radfahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der heute Vormittag in einen Verkehrunfall verwickelt war. Ein 17-jähriger Radfahrer aus Datteln war gegen 9.40 Uhr an der Kreuzung Kehrwinkel/Theiheide mit einem Autofahrer zusammengestoßen. Nach Angaben des Fahrradfahrers hatte der Autofahrer die Vorfahrtsregelung nicht beachtet. Nach dem Zusammenstoß fragte der Autofahrer den Jugendlichen, ob alles in Ordnung sei, was der 17-Jährige auch erstmal bestätigte. Im Nachgang meldete er den Unfall dann der Polizei. Außerdem gab es an, leicht verletzt worden zu sein. Personalien waren vor Ort nicht ausgetauscht worden. Deshalb wird jetzt nach dem Fahrer gesucht. Der Mann wird gebeten, sich (unter Tel. 0800/2361 111) bei der Polizei zu melden. Gleiches gilt für Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise auf den Fahrer hat.

