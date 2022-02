Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen wurde bei einem Entsorgungsbetrieb auf dem Deininghauser Weg eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen den Zaun auf dem Firmengelände auf und fuhren dann offensichtlich mit einem Fahrzeug auf das Betriebsgelände. Aus der Lagerhalle erbeuteten sie dann eine größere Anzahl Diesel-Partikelfilter und Katalysatoren. Die Polizei sucht Zeugen, die zum Beispiel Hinweise auf das Fahrzeug machen können.

Herten:

Auf der Polsumer Straße wurde in der Nacht auf Freitag ein blauer Mazda 626 gestohlen. Der ältere Wagen mit RE-Kennzeichen stand vor einem Wohnhaus und wurde zuletzt am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, gesehen.

Herten/Recklinghausen:

Auf der Jahnstraße in Herten wurde heute Vormittag in eine Hochparterrewohnung eingebrochen. Der mutmaßliche Täter konnte auf seiner Flucht, gegen 9.15 Uhr, beobachtet werden. Nach dem Mann wird gesucht. Beschreibung: etwa 20 bis 25 Jahre, ca. 1,70m bis 1,75m groß, Dreitagebart, beige/hellbraune Jacke mit braunem Fell an der Kapuze, dunkle Hose, dunkle Schuhe, Basecap. Er war mit einem weißen Fahrrad (mit breiten Reifen) unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Täter über ein Fenster in das Schlafzimmer ein und erbeutete Schmuck. Anschließend flüchtete er wieder durch das Fenster im Schlafzimmer - in Richtung Richterstraße.

Auf der Straße Seidenkotten in Recklinghausen hat es heute Vormittag, gegen 9.40 Uhr, einen Einbruch in eine Wohnung gegeben. Ein bislang unbekannter Täter kletterte durch das - zum Lüften - geöffnete Erdgeschossfenster ins Schlafzimmer, durchsuchte mehrere Schränke und nahm einen Goldring mit. Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend in Richtung Akkoallee - auf einem Mountainbike. Ein Zeuge konnte den Mann wie folgt beschreiben: 20 bis 25 Jahren alt, etwa 1,75m groß, schwarze kurze Haare, schwarz-graues Stirnband, leichter Stoppelbart, dunkles Oberteil, dunkle Jogginghose. Es ist möglich, dass die beiden Einbrüche in Herten und Recklinghausen zusammengehören und/oder vom gleichen Täter begangen wurden. Entsprechende Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu den Einbrüchen und dem Auto-Diebstahl nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

