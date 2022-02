Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer kollidiert mit Ampelmast - Hinweis auf Alkohol

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag (25.02.) verunglückten ein 19-jähriger Autofahrer aus Wuppertal und seine ebenfalls 19-jährige Beifahrerin aus Dortmund. Beide erlitten leichte Verletzungen. Der 19-Jährige war zuvor gegen 03:50 Uhr auf der Wilhelm-Tenhagen-Straße in Richtung Horster Straße unterwegs, als er plötzlich mit einer an der T-Kreuzung stehende Ampel kollidierte. Er wendete anschließend und fuhr wieder in die entgegengesetzte Richtung, wo er dann etwa in Höhe der Stichstraße Wilhelm-Tenhagen-Straße das Auto abstellte. Die Polizeibeamten wurden auf den stark beschädigten Wagen bei der Anfahrt aufmerksam und kontrollierten die beiden Insassen. Aufmerksame Zeugen hatten die Feuerwehr und die Polizei informiert. Vor Ort ergaben sich bei dem Fahrer erste Anzeichen auf den Konsum von Alkohol. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und transportierten sie in ein Krankenhaus. Dort wurde dem Wuppertaler auch eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Gleiches gilt für seinen Führerschein. Der Gesamtschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell