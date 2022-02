Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mögliche Brandstiftung - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Zeugen riefen in der Nacht auf Freitag die Polizei, weil ein Mann auf dem Hellweg offensichtlich eine mobile Blitzanlage anzünden wollte. Um kurz nach 1 Uhr konnten Polizeibeamte ganz in der Nähe einen Tatverdächtigen festnehmen, der sich versteckt hatte. Der 26-Jährige aus Castrop-Rauxel musste mit zur Wache. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann zur Tatzeit betrunken. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell