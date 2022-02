Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer fährt über rote Ampel und stürzt

Recklinghausen (ots)

In der Recklinghäuser Innenstadt ist am späten Donnerstagabend ein Radfahrer gestürzt. Der 45-Jährige aus Recklinghausen war gegen 23.15 Uhr Polizeibeamten in zivil aufgefallen, weil er im Bereich des Palais Vest mit seinem Pedelec über eine rote Ampel fuhr. Ein Autofahrer musste deshalb stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizisten wollten den Radfahrer daraufhin anhalten und gaben entsprechende Zeichen. Der 45-Jährige stürzte - ohne Fremdeinwirkung - und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde ambulant im Rettungswagen behandelt. Da der Verdacht besteht, dass er Mann betrunken unterwegs war, musste er mit zur Wache, wo ihm ein Arzt Blut abnahm. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell