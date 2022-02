Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

An der Philipp-Otto-Runge-Straße brachen unbekannte Täter zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag in ein Haus ein. Sie hebelten die Terrassentür auf, drangen ein und durchsuchten sämtliche Räume. Mitsamt ihrer Beute (Bargeld) flüchteten sie unerkannt.

Bottrop

Am Mittwoch verschafften sich Unbekannte in eine Wohnung an der Hans-Böckler-Straße Zutritt. Zwischen 07.50 Uhr und 16.05 Uhr hebelten sie die Wohnungstür auf und durchwühlten einige Möbelstücke nach Diebesgut. Sie flüchteten mit einer Spielekonsole in unbekannte Richtung.

Mit Bargeld und Schmuck flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch von der Gladbecker Straße. Die Unbekannten brachen in eine Wohnung im dritten Obergeschoss ein. Der Tatort liegt zwischen der Straße "Wildenhoff" und der Ernst-Ender-Straße. Die Tatzeit war am Mittwoch, zwischen 07.35 Uhr und 17.35 Uhr.

Recklinghausen

An der Westerwaldstraße gelangten bislang unbekannte Täter am Mittwoch in ein Haus, indem sie die Glasscheibe der Terrassentür einschlugen. Sie durchsuchten das gesamte Haus nach Diebesgut, öffneten diverse Schränke und flüchteten schließlich mit Bargeld unerkannt von dort. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 08.20 Uhr bis 18.35 Uhr.

Herten

Auf dem Waldfriedhof an der Jägerstraße entwendeten unbekannte Täter Gegenstände aus Bronze. Bisher liegen der Polizei zwei Strafanzeigen vor. Bei den Gegenständen handelt es sich um Buchstaben von Inschriften, einer Grablampe und einer künstlichen Rose. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Festgestellt wurden die Taten am Dienstag und am Mittwoch. Der Tatzeitraum erstreckt sich insgesamt auf gut zwei Wochen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell