Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Garmannstraße wurde ein schwarzer Opel Astra bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Verursacher wird gesucht. Durch den Frontschaden am Astra ist das Auto nicht mehr fahrbereit. Die Reparaturkosten werden auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Die Unfallfucht muss am Mittwoch, zwischen 1.30 Uhr in der Nacht und Mittags 13.50 Uhr, passiert sein. Ein Zeuge hatte zwar einen Verursacher in Verdacht, das Ganze konnte allerdings nicht bestätigt werden. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell