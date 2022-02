Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbruch in Firma - 45-Jähriger in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 45-Jährige steht im Verdacht, gegen 3.10 Uhr in ein Firmengebäude am Fürst-Leopold-Platz eingebrochen zu sein. Gestohlen wurden ein Monitor und zwei Telefone. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter einen Komplizen, der allerdings - mit der Beute - flüchten konnte. Der 45-Jährige wurde noch in Tatortnähe festgenommen, der Mann hat keinen festen Wohnsitz. Er wurde noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt - und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen - auch zu dem zweiten Täter - dauern an.

