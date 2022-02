Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Junge Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Hagenbecker Straße/Am Kreskenhof sind am Mittwochnachmittag ein Autofahrer und eine Motorradfahrerin zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 51-jähriger Autofahrer aus Dorsten gegen 14.30 Uhr Am Kresenhof in Richtung Holsterhausen unterwegs. An der Kreuzung zur Hagenbecker Straße stieß er dann mit der 17-Jährigen aus Dorsten zusammen, die von rechts kam. Die Motorradfahrerin stürzte und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt sie bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

