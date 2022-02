Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Herne: Vermisste 13-Jährige wieder da

Recklinghausen (ots)

Die Fahndung nach der 13-jährigen Vermissten aus Herten hat sich erledigt. Maxima konnte am Mittwochabend in Herne von der Polizei aufgegriffen werden. Das Mädchen war seit dem 7. Februar verschwunden. Wir danken an dieser Stelle für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum, das Foto der 13-Jährigen zu löschen.

