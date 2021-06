Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Verkehrsunfall auf Friedhofsparkplatz - Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher und Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (05.06.2021) ist es in Henstedt-Ulzburg in der Götzberger Straße auf dem Parkplatz eines Friedhofes zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort gekommen.

Ein 81jähriger Wedeler fuhr mit seinem Opel um 13:00 Uhr auf dem Parkplatz neben das Kapellengebäude.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen beschädigte ein Fahrzeug mit Anhänger beim Rangieren das parkende Fahrzeug des Friedhofbesuchers.

Die Beamten der Polizeistation Henstedt-Ulzburg haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Der Anhänger war beladen mit einem Baumstumpf. Nähere Angaben zu dem Fahrzeuggespann liegen nicht vor.

Hinweise sind an die Polizei in Henstedt-Ulzburg unter der Rufnummer 04193 - 9913-0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell