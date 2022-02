Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fußgängerin von Auto erfasst

Recklinghausen (ots)

Heute um 07.30 Uhr wurde eine 23-jährige Marlerin von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Die junge Frau war zu Fuß auf dem Gehweg der Zeppelinstraße unterwegs, als eine 61-jährige Autofahrerin aus Marl von der Zeppelinstraße in eine Einfahrt abbog und dabei mit der Fußgängerin kollidierte. Rettungskräfte transportierten die 23-Jährige in ein Krankenhaus. Am Auto entstand leichter Sachschaden. Der Unfallort liegt zwischen der Loestraße und der Straße "Im Lohenfeld".

