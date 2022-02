Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

In der Nacht auf Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in eine Schule auf der Bismarckstraße eingebrochen. In drei Klassenzimmern wurde jeweils das Lehrerpult durchsucht. Zum Diebesgut liegen keine Angaben vor.

Auf der Fürst-Leopold-Allee wurde ebenfalls in der Nacht auf Mittwoch in ein Café/Jugendraum eingebrochen. Die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe des Gebäudes ein und verschafften sich so Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde etwas Bargeld aus einer Schublade gestohlen.

Gladbeck:

Auf der Ahornstraße sind am späten Dienstagvormittag unbekannte Täter in eine Wohnung eingebrochen. Sie durchwühlten Schubladen und Schränke in sämtlichen Räumen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und Schmuck gestohlen.

Haltern am See:

Zwischen Dienstagmittag und dem frühen Mittwochmorgen wurde von der Straße Im Strieken ein grauer Kia Sportage gestohlen. Der Wagen mit NE-Kennzeichen (Neuss) parkte in der Einfahrt eines Wohnhauses. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Marl:

In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Kindergarten auf der Breslauer Straße eingebrochen. Erbeutet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, die Täter scheinen auch keine Räume durchsucht zu haben. Vermutlich haben sie den Kindergarten verlassen, weil die Alarmanlage (gegen 4.30 Uhr) ausgelöst wurde. Die unbekannten Täter hatten die Eingangstür aufgehebelt, um hereinzukommen.

Recklinghausen:

In der Nacht auf Mittwoch, gegen 3 Uhr, wurde in eine Bäckerei-Filiale auf der Bochumer Straße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter zu Zweit unterwegs - sie schlugen die Schaufensterscheibe ein und leerten die Kassen. Außerdem nahmen sie Tabakwaren mit. Dafür brachen sie die Zigarettenschränke eines Supermarktes auf, der sich im gleichen Gebäude befindet.

Hinweise zu den Einbrüchen und dem Auto-Diebstahl nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell