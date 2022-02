Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer stoßen zusammen

Recklinghausen (ots)

Ein 17-jähriger Gladbecker fuhr am Dienstag um 14.30 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Radweg des Willy-Brandt-Rings in Richtung Süden. Dabei stieß er an der Ecke Vestische Allee mit einem 20-jährigen Fahrradfahrer aus Dorsten zusammen, der von der Vestischen Allee nach rechts auf den Willy-Brandt-Ring abbog. Auch er nutze den Radweg. Beide Fahrer stürzten und verletzten sich leicht. Rettungskräften fuhren die beiden in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell