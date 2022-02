Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (13:45 Uhr) verletzte sich eine 76-jährige Beifahrerin aus Marl bei einem Unfall an der Kreuzung Westerholter Weg/ Westring leicht. Sie wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 2.500 Euro.

Eine 40-jährige Recklinghäuserin fuhr mit ihrem Auto auf dem Westring in Richtung Hertener Straße. An der Kreuzung zum Westerholter Weg fuhr sie dem Auto einer 56-jährigen Malerin von hinten auf. Aufgrund des Aufpralls wurde das Auto der Marlerin zudem gegen das Auto einer davor stehenden 52-jährigen Autofahrerin aus Marl geschoben. Die beiden Marlerinnen hatten verkehrsbedingt an der Ampel halten müssen. Die verletzte Beifahrerin befand sich in dem Auto der 56-Jährigen. Die Fahrerinnen blieben unverletzt.

