Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Kollision an der Ecke Hellweg/ An der Ziegelei

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall an der Ecke Hellweg/ An der Ziegelei verletzte sich ein Fahrradfahrer leicht. Er wurde zur weiteren Abklärung von Rettungskräften in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.100 Euro. Eine 28-jährige Autofahrerin war auf der Straße "An der Ziegelei" in Richtung Hellweg unterwegs, als sie im Einmündungsbereich mit dem 78-jährigen Fahrradfahrer zusammenstieß. Dieser fuhr auf dem Radweg des Hellweg in Richtung Münsterstraße. Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 13 Uhr. Beide Unfallbeteiligte kommen aus Haltern am See.

