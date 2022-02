Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Montag brachen unbekannte Täter zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr in eine Wohnung an der Straße "Im Fuhlenbrock" ein. Sie hebelten das Fenster einer Erdgeschosswohnung auf, betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten sämtliche Behältnisse und Möbel nach Diebesgut. Die Täter entkamen unerkannt mit Kleidung, Elektrogeräte und Schmuck.

Dorsten

Unbekannte brachen in eine Arztpraxis an der Gahlener Straße (Altstadt) ein. Sie schlugen die Glastür ein, durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten schließlich unerkannt mit Bargeld, einigen Corona-Schnelltests und einem Handstaubsauger. Der Einbruchdiebstahl ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen.

Herten

Ein 49-jähriger Hertener traf am Montag gegen 15 Uhr auf einen Einbrecher. Letzterer ergriff daraufhin sofort die Flucht in Richtung Kuhstraße. In die Wohnung an der Georg-Simon-Ohm-Straße war er durch ein auf Kipp stehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus gelangt.

Marl

Am Dienstag (10 Uhr - 11:50 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Haus an der Amselstraße. Sie durchsuchten die Räume nach Diebesgut und flüchteten unerkannt mit Bargeld und Schmuck. Um in das Haus zu gelangen brachen die Terrassentür auf.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell