Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Recklinghausen (ots)

Auf dem Lidl-Parkplatz an der Feldstraße wurde am Montagnachmittag ein grauer Skoda Yeti angefahren und an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Der Unfall selbst muss zwischen 15.50 Uhr und 16.05 Uhr passiert sein. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell