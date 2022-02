Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fußgänger auf Parkplatz angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Rekumer Straße ist am Montagabend ein Ehepaar aus Haltern am See angefahren und verletzt worden. Der 35-Jährige und die 43-Jährige waren Einkaufen - als sie gegen 20.15 Uhr aus dem Geschäft kamen, wurden sie von einem 33-jährigen Autofahrer aus Marl erfasst, der über den Parkplatz fuhr. Das Paar wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten sie leichte Verletzungen. Sachschaden entstand nicht.

