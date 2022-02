Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Steinfurt (ots)

Am 18.02.22 gegen ca. 21:04 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Saerbeck. In der Nähe eines Sportplatzes hat sich ein Pkw überschlagen. In dem Fahrzeug befand sich eine 33-jährige männliche Person. Ersthelfer haben vor Ort versucht, die Person zu reanimieren. Der Mann ist vor Ort verstorben. Die Unfallursache ist nicht geklärt. Es haben sich keine Zeugen für den Hergang gemeldet. Die ca. 150 m lange Unfallstelle wurde vollständig gesperrt. Spezialisten der Polizei (u.a. VU-Team) nehmen den Unfallort auf. Die Staatsanwaltschaft Münster wurde eingeschaltet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell