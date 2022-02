Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Fallrohre aus Kupfer gestohlen

Horstmar (ots)

Am Borghorster Weg in Horstmar sind Kupferrohre gestohlen worden. Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Dienstag (15.02.22), 08.00 Uhr, und Mittwoch (16.02.22), 10.00 Uhr, vier Fallrohre von der Dachentwässerungsanlage am Gebäude der städtischen Sportanlage. Es handelt sich um rund zwölf laufende Meter Kupfer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die von dem Diebstahl etwas mitgekommen haben. Hinweise werden entgegengenommen unter Telefon 02551/15-4115.

