Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (16.02.) wurde in Ibbenbüren an der Straße "Zu den Kämpen" ein geparkter Pkw beschädigt. Der schwarze VW Golf V war im Zeitraum von 08.15 Uhr bis 11.45 Uhr gegenüber der Hausnummer 32 abgestellt. In dieser Zeit beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug den VW an der Fahrertür und am Außenspiegel. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren Telefon 05451/5914315.

