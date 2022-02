Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Zigarettenautomat aufgebrochen, Geld und Zigarettenschachteln gestohlen

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (17.02.22) an der Straße Am Weingarten einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. Sie stahlen Bargeld und Zigarettenschachteln in unbekannter Menge. Ein Zeuge hatte den aufgebrochenen Automaten gegen 03.00 Uhr am frühen Morgen gesehen und die Polizei alarmiert. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell