Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Einbruch in Supermarkt

Hopsten (ots)

Über ein Glasdach sind unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (17.02.22) in einen Supermarkt an der Ibbenbürener Straße - nahe der Bunten Straße - eingestiegen. Anschließend schlugen die Einbrecher der Spurenlage zufolge eine Zwischenscheibe ein, um in einen Büroraum zu gelangen. Offenbar brachen die Täter an dieser Stelle ihr Vorhaben ab und flüchteten. Der Einbruch muss sich gegen 02.40 Uhr ereignet haben, da ein Alarm ausgelöst wurde. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

