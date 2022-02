Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Büroräume einer Versicherung

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben die Eingangstür zu einer Versicherung an der Rheiner Straße, in der Nähe der Straße Haferkamp, aufgehebelt und sind so gewaltsam in die Büroräume eingedrungen. Im Gebäude durchsuchten sie offenbar zahlreiche Schränke nach Diebesgut. Sie entwendeten eine Geldkassette mit einem dreistelligen Eurobetrag, mehrere Laptops und ein Tablet. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (16.02.22), der Tatzeitraum liegt zwischen 17.30 Uhr und 22.20 Uhr. Es gibt keine Hinweise auf die Täter. Die Polizei in Rheine hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Wache unter 05971/938-4215 zu melden.

