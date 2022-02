Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Montag (14.02.) wurde an der Wasserstraße zwischen 07.30 Uhr und 14.30 Uhr ein Fahrzeug beschädigt. Der graue Audi A5 war auf dem Parkplatz des Berufskollegs Rheine geparkt und wurde vermutlich durch ein weißes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Wir suchen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter Telefon 05971/9384215.

