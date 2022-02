Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand eines Schweinestalls

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (16.02.) haben Anwohner an der Alten Bockradener Straße gegen 00.00 Uhr gemeldet, dass ein leerstehender Schweinestall in Flammen steht. In dem Stall lagerten Gartengeräte, Bauholz, andere diverse Werkzeuge sowie ein Schweißgerät. Die Feuerwehren Ibbenbüren, Recke und Mettingen waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Der Stall wurde komplett zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Über die genaue Höhe des Brandschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Das angrenzende Wohnhaus sowie ein Nebengebäude wurden durch den Brand nicht beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

