Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruchsversuch in türkisches Gemeindezentrum, Täter flüchten mit Kleinwagen

Steinfurt (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Montag (14.02.22) gegen 03.30 Uhr versucht, in das türkische Gemeindezentrum an der Ochtruper Straße einzubrechen. Der Mann wurde bei der Tat überrascht und flüchtete. Zunächst wollte er durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Zentrum gelangen. Bei dem Versuch wurde er von einem Zeugen angesprochen. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Friedhof/Lange Stiege. Er stieg in einen weißen Kleinwagen, am Steuer saß eine weitere unbekannte Person. Beide fuhren dann in Richtung Ortsausgang. Der Täter, der am Fenster von dem Zeugen überrascht wurde, wird wie folgt beschrieben: Er war sehr wahrscheinlich männlich. Er war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze auf dem Kopf. Er war schlank, aber muskulös. Am Fenster entstand ein Sachschaden. Die Steinfurter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit etwas mitbekommen haben, entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell