Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Steinfurt-Bo., Einbrüche in Wohnhäuser

Altenberge, Steinfurt-Bo. (ots)

An der Königsallee und an der Mathildenstraße in Steinfurt-Borghorst ist am Montag (14.02.22) eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter hat am Montagabend in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 20.30 Uhr mit einem unbekannten Werkzeug die Terrassentür einer Doppelhaushälfte aufgebrochen. Dadurch gelangte er ins Haus und durchwühlte mehrere Schränke und Kommoden. Während des Einbruchs wurde er von der Bewohnerin überrascht und flüchtete. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann war etwa 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und dunkel gekleidet. An der Mathildenstraße drangen unbekannte Täter am Montag in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 22.00 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Sie hebelten mit einem unbekannten Werkzeug ein Kunststofffenster auf der Rückseite des Hauses auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach Diebesgut. Täterhinweise liegen nicht vor. In Altenberge an der Droste-Hülshoff-Straße hebelten Unbekannte ein Fenster eines Wohnhauses auf und gelangten so ins Innere. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag (12.02.22), 14.00 Uhr, und Montag (14.02.22), 14.30 Uhr. Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer des Hauses wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Die Eindringlinge stahlen mehrere Schmuckstücke. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu den Wohnungseinbrüchen entgegen - für Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115, für Altenberge unter 02571/928-4455.

